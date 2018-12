Mannschaftsgeist muss Egoismen überwiegen: Kretzschmar traut Deutschland bei Handball-WM fast alles zu

Köln Der frühere Handball-Star Stefan Kretzschmar schaut zuversichtlich auf die anstehende Heim-WM. Allerdings sei die deutsche Mannschaft nur schwer einzuschätzen und Trainer Christian Prokop womöglich zu anspruchsvoll.

Bundestrainer Christian Prokop, der nach der Enttäuschung bei der EM öffentlich und auch mannschaftsintern in die Kritik geraten war, nennt Kretzschmar "the brain. Er lebt Handball, ist leidenschaftlich, er liebt diesen Sport über alles, er denkt ihn - manchmal denkt er ihn aber vielleicht auch zu viel."

Am Ende seien es sowieso die Spieler, auf die es bei einem großen Turnier ankommt: "Es wäre wirklich frevelhaft, wenn nicht jeder Einzelne alles in die Waagschale wirft, was er hat. Die Spieler müssen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und da legt ihnen der Trainer sicher keine Steine in den Weg."