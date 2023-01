„Aus der Zeit gefallen“ Schwarzers Kritik an Frauen-Schiedsrichterinnen sorgt für Kopfschütteln

Eine deftige Abreibung vom deutschen Handball-Boss, ungläubiges Kopfschütteln in der Liga und großes Unverständnis im DHB-Team: Die Reaktionen auf die kruden Aussagen von 2007-Weltmeister Christian Schwarzer zu Schiedsrichterinnen im Männerbereich haben es in sich. Blackys Blackout erhitzte am ersten WM-Wochenende die Gemüter.