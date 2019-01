WM-Kolumne Christian Schwarzer: „Köln ist für uns wie Wimbledon für Boris Becker“

Berlin Unser Autor Christian „Blacky“ Schwarzer ist Weltmeister 2007 und im All-Star-Team des Deutschen Handballbundes (DHB). Für uns analysiert er die WM 2019.

Natürlich diskutieren wir nach dem Frankreich-Spiel über die letzte Szene. Bei eigenem Ballbesitz führen wir 36 Sekunden vor Schluss. Ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist, der Schiedsrichter hatte den Arm wegen Zeitspiels auch schon oben. In der Situation darfst du den Ball aber nicht so leicht verlieren.

So eine Leistung, wie die gegen Frankreich, hatten wir uns vorher alle erhofft. Das Prunkstück bislang war das Zusammenspiel von Abwehr und Torwart. Im Angriff ist es schön zu sehen, wie sich jeder einzelne Spieler einbringt und seinen Teil zum Erfolg beiträgt. Gegen Frankreich hat mich die Leistung von Fabian Wiede beeindruckt. Und die von Martin Strobel hat mich besonders gefreut. Vor dem Turnier hatte ich die Frage gestellt, ob ein Zweitligaspieler in der Mitte reicht, um mit der Weltspitze mitzuhalten. Strobel hat mit seiner tollen Leistung die Antwort gegeben.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Was für Boris Becker das Wohnzimmer in Wimbledon ist, das ist für uns Handballer, die die WM 2007 miterleben durften, die Arena in Köln. Dort hatten wir mit die schönsten Stunden unseres Handballerlebens. Es gehen noch mal knapp 5000 Zuschauer mehr rein als in die Arena in Berlin. Köln ist als Party- und Karnevalsstadt bekannt. Und bekannt dafür, richtig gut feiern zu können. Die deutsche Mannschaft kann sich auf all das freuen.