WM-Kolumne Christian Schwarzer: „Deutschland ist im Fahrplan - mehr nicht“

Unser Kolumnist ist Weltmeister 2007 und Teil des All-Star-Teams der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der ehemalige Profi analysiert für uns die WM 2019 und blickt auf das Spiel Deutschland gegen Russland.

Die deutsche Mannschaft hat gegen Brasilien wieder ein richtig gutes Spiel gezeigt. Es war clever von Christian Prokop, wieder vielen Jungs die Chance zu geben, ein paar Minuten auf der Platte zu stehen. Deutschland ist im Fahrplan – mehr aber auch nicht! Man darf nicht vergessen, dass die Brasilianer keine 24 Stunden Zeit hatten, um sich zu regenerieren. Das war ein nicht zu unterschätzender Vorteil für Deutschland. Brasilien hatte Frankreich am Rande einer Niederlage und Federn gelassen, da wird es für jeden hinten raus schwer. Das soll das Spiel unseres Teams aber nicht schmälern. Andi Wolff hat super gehalten, unsere Abwehr hat gut gearbeitet. So sind wir zu Ballgewinnen und Gegenstoßtoren gekommen. Die Brasilianer haben später offensiv verteidigt. Die Räume haben Paul Drux, Steffen Weinhold oder auch die Kreisläufer sehr gut genutzt. Ich finde, dass unsere Kreisläufer insgesamt einen sehr guten Job machen. Auf dieser Position sind wir den anderen Nationalmannschaften ein wenig voraus. Wie bereits gesagt: Die geordnete Defensive ist die Basis für den Erfolg. Und die Art, mit der die Jungs bei der WM auftreten, gefällt dem Publikum. So bringst du die Fans in der Halle auf deine Seite.