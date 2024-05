„Interessante Gruppe“ Gegner für DHB-Team bei Handball-WM ausgelost

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft trifft bei der Handball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Vorrunde auf Tschechien, Polen und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Das Turnier wird vom 14. Januar bis zum 2. Februar 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien gespielt.