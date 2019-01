Handball-WM-Finale: Entscheidung des ZDF ist ungerecht, aber nachvollziehbar

Meinung Düsseldorf Das ZDF überträgt das Finale der Handball-Weltmeisterschaft nur, wenn das deutsche Team beteiligt ist. Das ist der Sportart gegenüber ungerecht. Aber es bleibt die Möglichkeit, auf Eurosport auszuweichen.

Im Grunde ist die Haltung des ZDF ja nur konsequent. Denn Hand aufs Herz: Sobald die WM beendet ist, wird auch der Handball-Hype in Deutschland wieder in den Winterschlaf fallen. Bis die EM 2020 beginnt, wird die Sportart – so spannend und hochklassig sie auf Klubebene auch ist – wieder nur ein Nischendasein im Schatten des Fußballs fristen.