Nach Schulterverletzung : Wiede sagt Teilnahme an Handball-WM ab

Hamburg Patrick Wiencek verzichtet wegen der Corona-Pandemie freiwillig auf die Handball-WM in Ägypten. Nun der nächste Rückschlag für Bundestrainer Alfred Gislason: Fabian Wiede muss wegen einer Schulterverletzung absagen.

Nächster Rückschlag für die deutschen WM-Hoffnungen: Linkshänder Fabian Wiede hat seine Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten abgesagt. Der Rückraumspieler von den Füchsen Berlin wird das Turnier im Januar wegen der Folgen einer Schulterverletzung verpassen.

Den Kader, mit dem die deutsche Nationalmannschaft in die voraussichtlich am 3. Januar beginnende Turnier-Vorbereitung gehen wird, plant Bundestrainer Gislason derzeit am 21. Dezember zu nominieren. In das WM-Turnier wird das DHB-Team erstmals mit 20 statt bisher 16 Spielern gehen können.