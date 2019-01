Handball-Krimi: DHB-Team verpasst Sieg gegen Frankreich um eine Sekunde

Berlin Die deutschen Handballer liefern Weltmeister Frankreich einen großen Fight. Am Ende fehlt eine Sekunde zum großen Coup. Trotzdem steht das DHB-Team sicher in der Hauptrunde.

Nach dem Remis gegen Russland am Montag wollte der deutsche Bundestrainer keine Endzeitstimmung aufkommen lassen: „Wir haben uns ein bisschen was aufgebaut, das will ich nach einem Unentschieden nicht kaputtgeredet haben“, sagte Christian Prokop ein wenig trotzig, als sein Team den ersten Dämpfer bei der Handball-WM 2019 hatte hinnehmen müssen. Die Ansage hatte gesessen. Couragiert und voller Siegeswille ging Deutschland nur 24 Stunden später in den WM-Höhepunkt gegen Weltmeister Frankreich – und musste in letzter Sekunde ein 25:25 hinnehmen.