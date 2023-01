Unterhosen bis zum Finale Deutsche Handballer starten mit „großer Lust“

Leicht verspätet hob der Flug CAT5734 um Punkt 11 Uhr in Richtung Kattowitz ab. Insgesamt 65 Gepäckstücke hatte Teammanager Oliver Roggisch am Donnerstagvormittag in Terminal A eingecheckt. Die Unterhosen sollten also bis zum Finaltag reichen - und auch sportlich strotzt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor ihrer WM-Mission vor Selbstbewusstsein.