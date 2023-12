Handball-Weltmeisterschaft DHB-Frauen stürmen mit Kantersieg gegen Iran in Hauptrunde

Deutschland geht nun mit der optimalen Ausbeute von 4:0 Punkten in das Vorrundenfinale gegen Polen am Montag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV). Das Spiel ist trotz der vorzeitigen Qualifikation von großer Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf, weil die Punkte aus der Vorrunde gegen die ebenfalls qualifizierten Teams in die Hauptrunde mitgenommen werden.