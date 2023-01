Nach Gala gegen Argentinien DHB-Team will Oranje „nach Hause schicken“

Die Ausgangslage vor der brisanten Hauptrundenpartie ist klar: Ein Sieg gegen Oranje am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) garantiert der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason das WM-Viertelfinalticket. In diesem Fall wäre das Spiel gegen Norwegen am Montag (20.30 Uhr/ARD) ein besseres Trainingsspiel für die K.-o.-Runde - und die niederländischen Chancen aufs Weiterkommen wären wohl dahin.