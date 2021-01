Handball-WM : DHB-Team unterliegt Ungarn und verpasst Gruppensieg

Gizeh Bitterer Dämpfer vor der Hauptrunde: Die deutschen Handballer haben in einem Thriller ohne Happy End eine perfekte Ausgangsposition für den Kampf um das WM-Viertelfinale verspielt.

Bitterer Dämpfer vor der Hauptrunde: Die deutschen Handballer haben in einem Thriller ohne Happy End eine perfekte Ausgangsposition für den Kampf um das WM-Viertelfinale verspielt. Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason kassierte beim 28:29 (14:15) gegen Ungarn im abschließenden Vorrundenspiel die erste Niederlage bei der Weltmeisterschaft in Ägypten und verpasste somit den Gruppensieg.

Auch sieben Tore von Linksaußen Marcel Schiller reichten beim Geisterspiel in der Hassan-Moustafa-Halle in Gizeh nicht zum Sieg für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Trotz Gislasons erster Niederlage als DHB-Coach startet das deutsche Team am Donnerstag mit 2:2 Punkten in die Hauptrunde.