Gislason gibt Update Deutschland sorgt sich nach WM-Auftaktsieg um Torhüter Wolff

Was war geschehen? „Er hat gesagt, dass seine Wade zuzieht. Deswegen haben wir ihn sofort rausgenommen, um nichts zu riskieren“, sagte Gislason am ZDF-Mikrofon und meinte mit Blick auf das Schlüsselspiel im Kampf um das Hauptrunden-Ticket am Sonntag (18 Uhr/ARD) gegen Serbien: „Ich hoffe, dass die Physios das wieder hinkriegen.“