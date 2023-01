Deutlicher Sieg gegen Algerien Deutsche Handballer souverän in Zwischenrunde

Nach der locker erfüllten Pflichtaufgabe klatschte Bundestrainer Alfred Gislason nüchtern mit seinen Spielern ab. Anschließend führten die deutschen Handballer im polnischen Kattowitz noch einen kurzen Freudentanz auf dem Hallenboden auf. Doch schon wenige Minuten nach dem 37:21 (16:9)-Erfolg gegen Algerien ging der Blick beim Coach und seinen Spielern schon in Richtung WM-Hauptrunde. In der nächsten Turnierphase trifft die DHB-Auswahl am Donnerstag zunächst auf Argentinien.