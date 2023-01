„Andi hat gut geschlafen“ Handballer heiß auf erstes Endspiel - mit Wolff

„Wir brauchen ihn in dieser Form wie gestern“, sagte Kapitän Golla am Samstagmittag. Beim 31:27 gegen Katar hatte Wolff zwischen den Pfosten überragt und „Monsterparaden“ gezeigt, wie Golla in Kattowitz schwärmte. Die leichte Wadenzerrung, die sich der 2016er-Europameister in der Schlussphase zugezogen hatte, dürfte auf dem Weg in die WM-Hauptrunde kein Hindernis mehr sein.