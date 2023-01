Revanche geglückt DHB-Team gewinnt WM-Generalprobe gegen Island

Die kommenden Tage verbringen Golla und Co. für den letzten Feinschliff in der Sportschule Barsinghausen. Am Donnerstag geht es für die deutsche Mannschaft dann per Charterflieger in den Vorrundenspielort Kattowitz, wo tags darauf der Auftakt des WM-Abenteuers gegen Asienmeister Katar (Freitag/18.00 Uhr/ZDF) steigt. Weitere Gegner im Kampf um die Hauptrunde sind Serbien am 15. Januar sowie Algerien am 17. Januar.