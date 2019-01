Teamhotel in Berlin: Deutsche Handballer beziehen ihr WM-Quartier

Teamhotel in Berlin

Berlin Die deutschen Handballer haben in Berlin ihr Teamhotel bezogen. Die Vorfreude auf die Heim-WM steigt bei den Spielern mit dem Einzug ins WM-Quartier.

Mit großer Vorfreude auf die Heim-WM haben die deutschen Handballer am Dienstag ihr Teamhotel am Potsdamer Platz in Berlin bezogen. "Jetzt steigt die Spannung. Wenn man im Hotel eincheckt und dann zum ersten Training fährt, dann geht es richtig los", sagte Spielmacher Martin Strobel bei seiner Ankunft zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen ein vereintes Team Korea (18.15 Uhr/ZDF).