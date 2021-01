Neun Spieler-Absagen : Gislasons schwerster Job - Handballer starten WM-Vorbereitung

Hamburg Ohne die Champions-League-Sieger des THW Kiel starten die deutschen Handballer am Sonntag in ihre WM-Vorbereitung. Bundestrainer Alfred Gislason ist trotz des völlig neu formierten Teams voller Tatendrang.

Gislason sprüht nach Wochen voller Corona-Diskussionen und neun (!) WM-Absagen - darunter sechs Stammkräfte - vor Tatendrang. "Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich freue mich aber richtig darauf", sagte Gislason. Den Ballast der vielen schlechten Nachrichten 2020 hat der Bundestrainer an Silvester über Bord geworfen, selbst das Fehlen der drei Champions-League-Helden vom THW Kiel ficht den Bundestrainer nicht (mehr) an. "Es macht keinen Sinn, über die Ausfälle zu jammern. Wir müssen jetzt darauf schauen, wer da ist", so Gislason.

Statt sich mit den THW-Stars, die sich am Dienstag mit einer imponierenden Vorstellung auf Europas Handball-Thron gehievt hatten, auf den bevorstehenden Saison-Höhepunkt vorzubereiten, werden am Sonntag nicht weniger als fünf Turnier-Debütanten in Neuss Quartier beziehen. Genau sieben Trainingstage plus zwei Spiele in der EM-Qualifikation gegen Österreich bleiben Gislason und seinem Team bis zum Abflug nach Ägypten. Das Mammut-Turnier am Nil (13. bis 31. Januar) dürfte die wohl schwerste Aufgabe in der so erfolgreichen Karriere des langjährigen Kieler Meistertrainers werden.