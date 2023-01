„Viel fehlt nicht“ Handball-Bundestrainer Gislason blickt optimistisch in die Zukunft

Spielmacher Juri Knorr, der in der Nacht zu Montag noch die Auszeichnung als bester Youngster des Turniers erhielt, und seine Mitspieler können nur kurz durchschnaufen, schon am Wochenende steht das Viertelfinale im DHB-Pokal an. Unter anderem empfängt Rekordsieger THW Kiel am Sonntag den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg zum Topspiel in Hamburg, Knorrs Rhein-Neckar Löwen beginnen schon am Samstag mit ihrem Pokalspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf. Den Donnerstag darauf startet die Bundesliga in den Rest der Saison - die Terminhatz geht nahtlos weiter.