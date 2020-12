Handball-Kader : Gislason beruft drei Turnier-Debütanten für WM in Ägypten

Hamburg Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) drei Turnier-Debütanten in den deutschen Kader berufen. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Uwe Gensheimer.

Am 12. Januar wird die deutsche Mannschaft von Düsseldorf nach Ägypten fliegen. In der WM-Vorrunde treffen Gensheimer und Co. auf Uruguay (15. Januar), Kap Verde (17. Januar) und Ungarn (19. Januar). Zur WM-Vorbereitung, die am 3. Januar in Neuss startet, zählen zählen noch zwei Länderspiele gegen Österreich. Die Partien der EM-Qualifikation finden am 6. Januar in Graz sowie am 10. Januar in Köln statt.