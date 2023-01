Handball-WM in Polen und Schweden Hier können Sie Deutschland gegen Argentinien im TV sehen

Für die acht Vorrundengruppen gibt es sechs Spielorte. Gespielt wird in Krakau, Katowice, Göteborg, Kristianstad, Jönköping und Malmö. Das deutsche Team spielt in in Katowice. Am ersten Vorrunden-Spieltag am Freitag, 13. Januar 2023, tritt Deutschland gegen Katar an (18.00 Uhr/ZDF). Am zweiten Spieltag der Gruppenphase trifft Deutschland am Sonntag, 15. Januar 2023, auf Serbien (18.00 Uhr/ARD). Im dritten Spiel wartet Algerien auf das DHB-Team. Das Spiel gegen die Nordafrikaner findet am 17. Januar (18.00 Uhr/ZDF) statt.