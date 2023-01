Kompletter Spielplan und Ergebnisse Alle Resultate der Handball-WM 2023 in Polen und Schweden

Die 28. Handball-Weltmeisterschaft findet in Polen und in Schweden statt. Zunächst spielen die 32 Teams in acht Vorrundengruppen mit je vier Teams. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann vier Sechsergruppen gibt. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Viertelfinale.