Zweiter Gruppengegner Serbien Mit viel Bundesliga-Erfahrung gegen Deutschland

„Unser Anspruch und Ziel ist es, mit Punkten in die Hauptrunde zu kommen und danach werden wir weitersehen“, erklärte Toni Gerona, der seit Mai 2020 das Amt des Trainers bei Serbien innehat. Es ist die fünfte Teilnahme einer serbischen Auswahl bei einer Handball-Weltmeisterschaft in den vergangenen 20 Jahren. Der größte Erfolg in diesem Zeitraum geht dabei aufs Jahr 2009 zurück, wo die Mannschaft Achter wurde.