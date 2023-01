Turnier in Polen und Schweden Das ist der deutsche Kader für die Handball-WM 2023

Die letzten Personalentscheidungen fielen am Mittwochmittag. Ohne Lukas Zerbe und Tim Zechel reist die deutsche Handball-Nationalmannschaft zur WM. Gislason strich den Rechtsaußen vom TBV Lemgo Lippe und den Kreisläufer vom HC Erlangen am Mittwoch nach der letzten Übungseinheit im Trainingslager in Barsinghausen aus dem Kader. „Wir haben beschlossen, nur mit 16 Mann zur WM zu fliegen, auch weil es nicht so weit weg ist“, begründete Gislason den Verzicht auf Zerbe und Zechel. Beide sollen sich wie alle anderen Spieler aus dem 35-köpfigen vorläufigen WM-Aufgebot „bei ihren Teams in Form halten“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.