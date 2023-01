Teams, Modus, Spielplan Das müssen Sie zur Handball-WM 2023 wissen

Die Handball-WM 2023 findet vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden statt. Das Eröffnungsspiel und die Vorrunde starten am 11. Januar im polnischen Katowice, das WM-Finale ist für den 29. Januar angesetzt und findet in der Tele2 Arena in Stockholm statt. Zum zweiten treten 32 Länder im Kampf um den Titel an.