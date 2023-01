Turnier in Polen und Schweden Das ist der deutsche Kader für die Handball-WM 2023

Alfred Gislason wirkte entspannt und zuversichtlich, als er kurz vor dem Weihnachtsfest das Geheimnis um den deutschen Kader für die Handball-Weltmeisterschaft lüftete. Der Bundestrainer setzt bei der Endrunde vom 11. bis 29. Januar kommenden Jahres in Polen und Schweden auf eine Mischung aus routinierten und jungen Spielern - und geht mit einem guten Gefühl in das Turnier. „Es ist schön zu sehen, wie alle brennen. Sie werden alles für Deutschland geben“, sagte Gislason am Freitag.