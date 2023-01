Härtetest für Handballer Asienmeister Katar ist der erste WM-Gegner des DHB-Teams

Am Freitag, 13. Januar, steigt die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die WM in Polen und Schweden ein. Unweit der deutsch-polnischen Grenze heißt der erste Gegner in der Gruppe E Katar. Die Mannschaft, die unter der Leitung von Cheftrainer Valero Rivera bei den letzten fünf Asienmeisterschaften jeweils Gold gewinnen konnte, erwies sich in den vergangenen Jahren schon oft als Stolperstein für die DHB-Auswahl.