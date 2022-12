Übersicht Das ist der deutsche Kader für die Handball-WM 2023

Bundestrainer Alfred Gislason setzt bei der Handball-WM 2023 auf eine Mischung aus routinierten und jungen Spielern. Am 23. Dezember hat er seinen Kader für die Handball-WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar 2023) nominiert. Das Aufgebot umfasst 18 Spieler. Hier sehen Sie die Spieler für die WM in Polen und Schweden.