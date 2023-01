Kampf ums Viertelfinale Auf diese Teams trifft das DHB-Team in der Hauptrunde

Im Rennen um das Viertelfinale der Weltmeisterschaft warten nun aber härtere Brocken auf die deutsche Mannschaft. Die Ausgangslage könnte allerdings kaum besser sein. Die DHB-Auswahl nimmt die perfekte Ausbeute von 4:0 Punkten mit in die Hauptrunde. „Wir gehen mit breiter Brust in die Hauptrunde“, sagte Linksaußen Rune Dahmke - einer von mehreren Spielern der zweiten Reihe, die gegen den krassen Außenseiter am Dienstagabend endgültig im Turnier ankamen: „Wir haben noch sehr viel Turnier vor uns. Es kann noch sehr wichtig werden, dass jetzt alle drin sind.“ Um die Runde der letzten Acht zu erreichen, muss die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason Erster oder Zweiter der Hauptrundengruppe werden. Sind zwei oder mehrere Teams am Ende punktgleich, hat der direkte Vergleich für die Endplatzierung eine deutlich höhere Priorität als die Tordifferenz.