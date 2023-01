„Hat uns den Arsch gerettet“ Ersatzmann Birlehm führt Handballer in WM-Hauptrunde

In der Schlussphase waren es dann Spieler wie der eingewechselte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, Youngster Julian Köster oder eben Birlehm, die nun in die Hauptrollen schlüpften und den Sieg absicherten. „In der Hauptrunde“, kündigte Flügelflitzer Mertens kampfeslustig an, sei nun „alles möglich. Wir müssen uns deutlich in der Abwehr steigern, dann haben wir noch Potenzial nach oben.“