Deutsche Gegner, Favoriten, Spielplan Die wichtigsten Infos zur Handball-WM der Frauen

Wo wird gespielt? Das Turnier wird an sechs Orten gespielt, die sich gleichmäßig auf die drei Gastgeberländer verteilen. In Dänemark wird in Frederikshavn und Herning gespielt – in Herning bestreitet auch die DHB-Auswahl all ihre Partien. Die dortige Arena Jyske Bank Boxen ist mit 15.000 Plätzen die größte des Turniers. Trondheim und Stavanger sind die norwegischen Austragungsorte, in Schweden wird in Göteborg und Helsingborg gespielt.