Deutscher WM-Gegner Junges algerisches Team hofft auf Überraschung

Bundestrainer Alfred Gislason zeigte schon vor dem Beginn des Turniers seinen Respekt gegenüber Algerien. Er beschrieb die Auswahl als „eine der stärksten Mannschaften Afrikas“ und erinnerte sich an „ein sehr intensives Spiel gegen einen robusten Gegner“ bei der Olympiaqualifikation 2021 in Berlin. Deutschland gewann 34:26 und qualifizierte sich somit für die Spiele in Tokio. Es war der sechste Sieg im sechsten Spiel für die DHB-Auswahl gegen die Afrikaner.