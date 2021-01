Teams, Modus, Spielplan : Das müssen Sie zur Handball-WM 2021 wissen

Torhüter Andreas Wolff. Foto: dpa/Soeren Stache

Düsseldorf Zum zweiten Mal findet die Handball-WM in Ägypten statt. 32 Länder kämpfen vom 13. bis 31. Januar um den Titel. Wer ist dabei? Auf wen trifft Deutschland? Hier gibt es alle wichtigen Infos zu dem Turnier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Handball-WM 2021 findet vom 13. bis 31. Januar 2021 in Ägypten statt. Das Eröffnungsspiel und die Vorrunde starten am 13. Januar, das WM-Finale ist für den 31. Januar angesetzt. Erstmalig treten 32 Länder im Kampf um den Titel an.

Nach diesem Modus wird die Handball-WM gespielt

In acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams geht es zunächst um den Einzug in die Hauptrunde. Die drei besten Nationen kommen jeweils weiter. In der Hauptrunde geht es in vier Gruppen à sechs Mannschaften weiter. Die ersten beiden Teams jeder Hauptrunden-Gruppe ziehen schließlich ins Viertelfinale ein, das für den 27. Januar terminiert ist. Die Halbfinal-Spiele finden zwei Tage später statt, das Finale steigt am 31. Januar

Die Gruppen in der Übersicht

Erstmals findet die Weltmeisterschaft mit 32 Teams statt. Dabei gibt es acht Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften. Die ersten drei Teams qualifizieren sich jeweils für die Hauptrunde.

Spielorte der Handball-WM 2021

Für die acht Vorrundengruppen gibt es vier Spielorte. Gespielt wird in Alexandria, Kairo, Gizeh und New Capital. An jedem Spielort werden zwei Gruppen ausgetragen. Mit 16.200 Plätzen fasst der Cairo Stadium Indoor Halls Complex die meisten Zuschauer, es folgen New Capital (7000), Alexandria (5000) und Gizeh (4500). Ob und wie viele Plätze mit Zuschauern besetzt werden dürfen, ist derzeit coronabedingt noch unklar. Die deutsche Mannschaft absolviert ihre Vorrundenspiele in Gizeh.

Der Spielplan bei der Handball-WM 2021

Deutschland trifft in der Gruppe A auf die Kapverdischen Inseln, Ungarn und Uruguay. Erster Gegner des DHB-Teams sind die Südamerikaner.

Vorrunde:

Foto: dpa/Robert Michael Infos Die Spielorte der Handball-Weltmeisterschaft 2021

Gruppe A

Deutschland - Uruguay, 15. Januar 2021, 19 Uhr

Ungarn - Kapverdische Inseln, 15. Januar 2021, 21.30 Uhr

Kapverdische Inseln - Deutschland, 17. Januar 2021, 19 Uhr Ungarn - Uruguay, 17. Januar 2021, 21.30 Uhr

Uruguay - Kapverdische Inseln,19. Januar 2021, 19 Uhr

Deutschland - Ungarn, 19. Januar 2021, 21.30 Uhr

Gruppe B

Spanien - Brasilien, 15. Januar 2021, 19 Uhr

Tunesien - Polen, 15. Januar 2021, 21.30 Uhr

Tunesien - Brasilien, 17. Januar 2021, 19 Uhr

Polen - Spanien, 17. Januar 2021, 21.30 Uhr

Spanien - Tunesien, 19. Januar 2021, 19 Uhr

Brasilien - Polen, 19. Januar 2021, 21.30 Uhr

Gruppe C

Katar - Angola, 15. Januar 2021, 16.30 Uhr

Kroatien - Japan, 15. Januar 2021, 19 Uhr

Katar - Japan, 17. Januar 2021, 16.30 Uhr

Angola - Kroatien, 17. Januar 2021, 19 Uhr

Japan - Angola, 19. Januar 2021, 16.30 Uhr

Kroatien - Katar, 19. Januar 2021, 19 Uhr

Gruppe D

Argentinien - DR Kongo, 15. Januar 2021, 19 Uhr

Dänemark - Bahrain, 15. Januar 2021, 21.30 Uhr

Argentinien - Bahrain, 17. Januar 2021, 19 Uhr

DR Kongo - Dänemark, 17. Januar 2021, 21.30 Uhr

Bahrain - DR Kongo, 19. Januar 2021, 19 Uhr

Dänemark - Argentinien, 19. Januar 2021, 21.30 Uhr

Gruppe E

Österreich - USA, 14. Januar 2021, 19 Uhr

Norwegen - Frankreich, 14. Januar 2021, 21.30 Uhr

Österreich - Frankreich, 16. Januar 2021, 19 Uhr

Norwegen - USA, 16. Januar 2021, 21.30 Uhr

Frankreich - USA, 18. Januar 2021, 19 Uhr

Norwegen - Österreich 18. Januar 2021, 21.30 Uhr

Foto: dpa/Franz-Peter Tschauner Infos Die deutsche WM-Historie

Gruppe F

Algerien - Marokko, 14. Januar 2021, 18 Uhr

Portugal - Island, 14. Januar 2021, 20.30 Uhr

Marokko - Portugal, 16. Januar 2021, 18 Uhr

Algerien - Island, 16. Januar 2021, 20.30 Uhr

Portugal - Algerien, 18. Januar 2021, 18.00 Uhr

Island - Marokko, 18. Januar 2021, 20.30 Uhr

Gruppe G

Ägypten - Chile, 13. Januar 2021, 18 Uhr

Schweden - Tschechien, 14. Januar 2021, 20.30 Uhr

Ägypten - Tschechien, 16. Januar 2021, 18 Uhr

Chile - Schweden, 16. Januar 2021, 20.30 Uhr

Tschechien - Chile, 18. Januar 2021, 15.30 Uhr

Schweden - Ägypten, 18. Januar 2021, 18 Uhr

Gruppe H

Belarus - Russland,14. Januar 2021, 15.30 Uhr

Slowenien - Südkorea, 14. Januar 2021, 18 Uhr

Belarus - Südkorea, 16. Januar 2021, 15.30 Uhr

Russland - Slowenien,16. Januar 2021, 18 Uhr

Südkorea - Russland,18. Januar 2021, 15.30 Uhr

Slowenien - Belarus, 18. Januar 2021, 18 Uhr

Hauptrunde (20. – 25. Januar 2021)

Viertelfinale (27. Januar 2021)

Halbfinale (29. Januar 2021)

Spiel um Platz 3 (31. Januar 2021)

Finale (31. Januar 2021)

Der deutsche Kader

Für die WM 2021 durften die Teams erstmals 20 statt wie bisher 18 Spieler nominieren. Von diesen 20 Spielern werden weiterhin 16 auf dem Spielberichtsbogen eingetragen, die Trainer können aber anders als zuletzt für jedes Spiel aus dem 20er-Kader die Aufstellung neu bestimmen.

Angeführt wird das deutsche Team von Kapitän Uwe Gensheimer. Der 34-Jährige gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern in der Nationalmannschaft und hat seit seinem Debüt 2005 in 186 Länderspielen 915 Treffer erzielt.

Im Tor setzt Bundestrainer Alfred Gislason neben Andreas Wolff, der die Nummer eins sein wird, auf die Routiniers Johannes Bitter und Silvio Heinevetter.

Insgesamt neun (!) WM-Absagen – darunter sechs Stammkräfte - muss das deutsche Team verkraften. So hatten unter anderem die Leistungsträger Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold wegen der Corona-Krise und aus familiären Gründen freiwillig auf die WM verzichtet. Damit bricht Gislason der komplette Abwehrblock weg.

Diese Teams gehören zu den Favoriten

Die deutsche Mannschaft zählt aufgrund der vielen Ausfälle und Absagen nicht zu den Favoriten. Eine Medaille will Bundestrainer Gislason öffentlich auch nicht als Ziel ausgeben, die DHB-Auswahl von vornherein abschreiben will er aber auch nicht. „Lasst uns doch erstmal trainieren und spielen“, sagte Gislason. Für den dänischen Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen zählt die deutsche Mannschaft jedoch nicht zu den Medaillenkandidaten. „Für sie ist nach den ganzen Absagen wohl das Viertelfinale das Maximum“, sagte Jacobsen dem „Mannheimer Morgen“. NebenTitelverteidiger Dänemark gehören Europameister Spanien, Kroatien und Norwegen zu den Top-Favoriten.

Hier werden die Spiele der Handball-WM live im TV übertragen

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden von der ARD oder vom ZDF live im Free-TV übertragen. Auch der Internetanbieter „sportdeutschland.tv“ zeigt die Spiele der DHB-Auswahl.

Der Online-Sportsender zeigt nach eigenen Angaben alle 108 Partien der WM, allerdings laufen sie hinter einer Bezahlschranke. Ein Turnierticket kostet zehn Euro,Tickets für einzelne Spiele kosten jeweils 3,50 Euro. Ohne zusätzliche Bezahlung gibt es neben den deutschen Spielen 15 weitere Begegnungen bei Eurosport.

Die letzten fünf Handball-Weltmeister

2011 Frankreich (Finale: 37:35 n.V. gegen Dänemark)

2013 Spanien (35:19 gegen Dänemark)

2015 Frankreich (25:22 gegen Katar)

2017 Frankreich (33:26 gegen Norwegen)

2019 Dänemark (31:22 gegen Norwegen)

Mit sechs Titeln ist Frankreich Rekordweltmeister.

So hat Deutschland bei Weltmeisterschaften abgeschnitten

Dreimal wurde Deutschland Weltmeister: Bei der ersten Handball-WM 1938, die innerhalb von zwei Tagen im Modus jeder gegen jeden über die Bühne geht, sind nur vier Teams dabei. Deutschland gewinnt alle drei Spiele und damit den Titel. 1978 besiegen Heiner Brand und seine Kollegen die favorisierte Sowjetunion im Finale mit 20:19.

2007 geht als das Wintermärchen in deutsche Sportgeschichte ein. Nach einer durchwachsenen Vorrunde surft das Team von Bundestrainer Heiner Brand auf einer Euphoriewelle durchs Heim-Turnier. Emotionaler Höhepunkt ist der Halbfinalsieg gegen Frankreich, der Endspielerfolg gegen Polen in Köln das I-Tüpfelchen.

Bei der WM 2019 verpassten die deutschen Handballer ihre erste WM-Medaille seit zwölf Jahren nur ganz knapp. Im Spiel um Platz drei unterlag die DHB-Auswahl gegen den entthronten Titelverteidiger Frankreich 25:26. Der Siegtreffer für die Franzosen fiel eine Sekunde vor dem Ende.

(old)