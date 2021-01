Liveblog zur Handball-WM : Zu viele Fehlwürfe gegen Spanien - DHB-Team droht WM-Aus

Ungarn und Polen feiern Siege in DHB-Hauptrunden-Gruppe



Die ungarischen Handballer haben in der deutschen Hauptrunden-Gruppe Kurs auf das WM-Viertelfinale genommen. Zwei Tage nach dem Vorrundensieg über das DHB-Team setzte sich der EM-Neunte mit 29:23 (16:11) gegen Brasilien durch und hat mit einer makellosen Bilanz von 6:0 Punkten beste Chancen auf den Sprung unter die besten acht Teams in Ägypten.



Zuvor hatte Polen durch ein 30:16 (14:9) gegen WM-Debütant Uruguay einen Pflichtsieg gelandet, das deutsche Nachbarland steht somit bei 4:2 Punkten. Am Donnerstagabend (20.30 Uhr/ZDF) steigt auch die DHB-Auswahl, die am Dienstag beim 28:29 gegen Ungarn einen Dämpfer kassiert hatte, gegen Europameister Spanien in die Hauptrunde ein.



In der Parallelgruppe II verpasste Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit Japan beim 24:28 (13:17) gegen Argentinien einen dringend benötigten Sieg und hat nun keine Chance mehr, in das Viertelfinale einzuziehen. Kroatien um Kiels Spielmacher Domagoj Duvnjak geht nach dem 28:18 (13:8) gegen Bahrain mit 5:1 Punkten in die verbleibenden zwei Hauptrundenspiele.



Die beiden Erstplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde. (sid)