Liveblog zur Handball-WM : Spanien und Kroatien starten mit Remis - DHB-Team feiert Schützenfest

Spanien und Kroatien wenden mit Mühe einen Fehlstart ab



Europameister Spanien und der EM-Zweite Kroatien haben bei der Handball-Weltmeisterschaft nur mit Mühe einen Fehlstart abgewendet. Die Spanier kamen am Freitag in der Gruppe B beim 29:29 (16:13) gegen Brasilien ebenso nur zu einem glücklichen Remis wie die Kroaten in der Gruppe C beim 29:29 (14:17) gegen Japan. Der vom früheren Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreute Olympia-Gastgeber lag zwischenzeitlich sogar mit sechs Toren in Führung und musste erst wenige Sekunden vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Bester Werfer bei den Kroaten war Marino Maric vom Bundesligisten MT Melsungen mit sieben Toren. (dpa)