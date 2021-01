Liveblog zur Handball-WM : Frankreich auf Viertelfinal-Kurs – Norwegen gewinnt

Deutsche Handballer treffen bei WM auf Spanien, Polen und Brasilien



Die deutschen Handballer treffen in der WM-Hauptrunde in Ägypten auf Europameister Spanien, Polen sowie Brasilien. Die Spanier feierten am Dienstagabend durch das 36:30 (17:14) gegen Tunesien ihren zweiten Sieg während des Turniers, Polen und Brasilien machen im abschließenden Duell der Gruppe B am Abend nur noch die Belegung der Plätze zwei und drei untereinander aus. Die ersten zwei Teams der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals.



Die Spiele der Hauptrundengruppe II finden in New Capital östlich von Kairo statt. Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason bestreitet seine erste Partie am Donnerstag gegen Brasilien oder Polen. Aus der deutschen Vorrundengruppe A ziehen Ungarn und Turnierneuling Uruguay mit in die Hauptrunde ein.



Auch Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson steht mit der japanischen Nationalmannschaft in der nächsten Turnierphase. Die von Sigurdsson trainierten Japaner gewannen ihr abschließendes Vorrundenspiel in Alexandria gegen Angola mit 30:29 (16:12) und lösten somit das letzte zu vergebene Ticket in Gruppe C.



Kroatien und Katar waren vor ihrem direkten Duell am Abend bereits für die nächste Turnierphase in Ägypten qualifiziert, die Kroaten mit Kiels früherem Welthandballer Domagoj Duvnjak sicherten sich durch das 26:24 (13:11) den Gruppensieg.

Auch Bahrain greift in den Kampf um das Viertelfinale mit ein. Die Nation aus dem Mittleren Osten zog durch das 34:27 (14:12) gegen DR Kongo in die Hauptrunde ein. Die Kongolesen, mit WM-Liebling Gauthier Mvumbi im Team, schieden als Letzter der Gruppe D aus. (sid)