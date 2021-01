Handball-WM 2021 in Ägypten : Alle Absagen der Nationalspieler im Überblick

Handball-WM 2021 in Ägypten

Düsseldorf Vor der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten musste Bundestrainer Alfred Gislason viele Absagen hinnehmen: Einige Leistungsträger verzichteten aufgrund der Corona-Pandemie, andere mussten verletzungsbedingt passen.

Patrick Wiencek war der erste namhafte Nationalspieler des Deutschen Handballbundes, der seinen freiweilligen Verzicht auf die Weltmeisterschaft in Ägypten verkündete. „Das war eine der schwersten Entscheidungen meines Sportlerlebens“, sagte der 146-malige Nationalspieler: „Jeder weiß, wie stolz ich auf jedes meiner Länderspiele bin. Aber ich bin nicht nur Nationalspieler, sondern auch Spieler des THW Kiel und vor allem Familienvater. In dieser Konstellation und in dieser immer noch besonderen Situation hat es sich einfach nicht richtig angefühlt, im Januar vier Wochen weit weg von zu Hause zu sein.“