Wichtiges Spiel gegen Ungarn : Deutsche Handballer mit Erfolgshunger ins WM-Gruppenfinale

Jetzt geht die Weltmeisterschaft für die deutschen Handballer richtig los. Gegen Ungarn geht es nicht nur um den Gruppensieg, sondern vor allem um wichtige Punkte für die Hauptrunde. Ein Akteur ist besonders heiß.

Seine große Lust auf das spannungsgeladene Gruppenfinale der deutschen Handballer wollte Andreas Wolff auch hinter seinem Mund- und Nasenschutz nicht verbergen. Bei sommerlichen Temperaturen schwor der Torhüter die DHB-Auswahl vor den Pyramiden von Gizeh mit gewohnt markigen Worten auf das richtungsweisende WM-Vorrundenspiel am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Ungarn ein. „In meinen Augen ist das das wichtigste Spiel des gesamten Turniers, weil es die Grundlage für einen möglichen Viertelfinaleinzug bildet“, sagte der 29-Jährige am Montag im Garten des deutschen Teamhotels in Ägypten. „Natürlich ist der Hunger und die Motivation groß. Jetzt geht das Turnier richtig los.“