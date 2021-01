Turnier in Ägypten : Das ist der deutsche Kader für die Handball-WM 2021

Düsseldorf Der deutschen Kader für die Handball-WM in Ägypten steht fest. Bundestrainer Alfred Gislason hat 20 Spieler berufen. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Uwe Gensheimer.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Angeführt wird das deutsche Team für den Saisonhöhepunkt von Kapitän Uwe Gensheimer. Der 34-Jährige gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern in der Nationalmannschaft und hat seit seinem Debüt 2005 in 186 Länderspielen 915 Treffer erzielt. Die WM in Ägypten wird sein siebtes Turnier als Anführer des DHB-Teams. „Er ist auf seiner Position einer der besten Spieler der Welt - und zwar schon lange“, sagte Gislason.