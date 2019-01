Uwe Gensheimer Uwe Gensheimer ist in absoluter Topform bei dieser WM: Versenkte im Spiel alle Siebenmeter, traf nach Belieben von außen, schuf Räume und heizte sogar zwischendurch noch das Publikum an. Vorne wieder der beste mit acht Toren. In der Abwehr kam Gegenspieler Shishkarev kam aber diverse Male durch.

Note: 2+