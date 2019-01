Handball-WM 2019: Wie Deutschland gegen Kroatien ins Halbfinale einziehen kann

Köln Bei der Handball-WM 2019 kann die deutsche Nationalmannschaft bereits am Montag (20.30 Uhr) das Halbfinalticket buchen. Dafür muss aber Schwergewicht Kroatien besiegt werden – die Chancen und der Gegner im Check.

Seitdem das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) in Köln angekommen ist, läuft es rund. Die Zuschauer stehen hinter der Mannschaft und bislang ist sie bei der Heim-WM unbesiegt. „Wir freuen uns alle riesig, dass es zu so einem Spiel kommt, dafür haben wir gearbeitet“, sagte Bundestrainer Christian Prokop auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Kroatien. Es reicht ein Sieg, um mindestens Zweiter der Hauptrundengruppe zu werden. Damit wäre das Ticket nach Hamburg gebucht. Doch Kroatien wird dagegenhalten.

Schon vor Beginn dieser WM 2019 in Deutschland und Dänemark galt das kroatische Nationalteam als ein Turnierfavorit. Trainer Lino Cervar (68) hat viel Erfahrung. Er gewann mit Kroatien die WM 2003 und führte es zu 2004 zu Olympiagold. Im Team gilt es auf Domagoj Duvnjak zu achten. Der Spielmacher vom THW Kiel ist Dreh- und Angelpunkt im Angriff. In der Abwehr setzt der Coach auf eine 5:1-Deckung, die bereits Europameister Spanien in der Gruppe zur Verzweiflung brachte. Kroatien spielt mit viel Tempo und mannschaftsdienlich. Mit vier Punkten zog Kroatien dann auch von der Gruppe B in München in die Hauptrunde ein. Unterstützt von tausenden kroatischen Fans, die das Turnier bislang zu einer Art Heim-WM für sie gemacht haben. Seit Köln aber ist alles anders: Völlig überraschend verloren sie am Sonntag gegen Brasilien. Zudem fällt gegen Deutschland ihr zweiter Regisseur Luka Cindric (25) vom polnischen Meister Kielce aus.