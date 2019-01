Nationalspieler im Fokus : Das Lob für die Handballer ist billig

Nationalspieler spielen „Die Siedler von Catan“. Im Bild: Steffen Weinhold, Patrick Groetzki, Martin Strobel, Finn Lemke und Fabian Wiede (v.l.). Foto: Sascha Klahn

Meinung Köln Sport-Deutschland schwärmt davon, wie normal sich die Handball-Nationalspieler bei der WM geben: Das sind ja Menschen wie wir! Das ist zu einfach – und verlogen.

Am Tag danach war Patrick Wiencek im „Morgenmagazin“ der ARD zu Gast. Es gab eine Schalte, wie die Fernsehleute das nennen, dreieinhalb Minuten lang, in das Mannschaftshotel in Köln, wo Patrick Wiencek stand, und exakt so aussah wie Patrick Wiencek, 29, Berufshandballer.

Der Moderator, der etwas joviale Peter Großmann, fragte den strohblonden Mann auf dem Bildschirm, ob es ihm nach dem anstrengenden Sieg gegen Kroatien schwergefallen sei, derart früh aufzustehen. Wiencek antwortete recht schonungslos: Nun, er sei Familienvater, da müsse er ohnehin früher raus. Nur der Gang zur Toilette sei etwas komplexer gewesen als sonst.

Dass diese deutsche Handballnationalmannschaft zurzeit durch das Land getragen wird, das hat auch mit dieser Episode aus dem Leben des zweifachen Vaters Patrick Wiencek zu tun. Die Mannschaft, die am Freitag im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Hamburg gegen Norwegen antritt, wird für ihre gnadenlos zur Schau gestellte Normalität, um nicht zu sagen: Langeweile, gefeiert.

In den Medien wird unerbittlich gestritten, über Meinungsfreiheit, über Kriminalität von Geflüchteten, über Rechte, über Linke, ständig ist irgendwo Theater. Da ist es nachvollziehbar wohltuend, dass kurzfristig eine Gruppe durch das Abendprogramm turnt, die eben dort einfach ihrem Beruf nachgeht. Die Deutschen sehnen sich offenbar nach Normalität, da kommen ihnen diese Handballer gerade recht.

Es wird allerdings Zeit, sich von einer Illusion zu befreien. Die deutsche Handballnationalmannschaft ist keine Gruppe von Amateuren, die in aller Öffentlichkeit einem Hobby frönt. Der Deutsche Handballbund (DHB) ist kein unprofessioneller Verband, der ein paar ehrliche, nette Kerle unvorbereitet vor Kameras lässt. Selbstverständlich verfolgen die Funktionäre eine Agenda. Selbstverständlich wird die vermeintliche Normalität der Spieler dafür zu PR-Zwecken genutzt: Handball, der ehrliche Sport, für ehrliche Männer, die sich gern mal raufen, aber danach zusammen Bier trinken.

Auf der Fotoplattform Instagram verbreitete der DHB unlängst Bilder, die an einem der wenigen spielfreien Tage entstanden sind. Darauf zu sehen sind Nationalspieler, die ein Buch von Stephen Hawking lesen, Darts spielen oder die „Siedler von Catan“. Die Spieler Matthias Musche und Franz Semper liegen auf einem der Bilder in ihren Betten, Laptop und Bildschirm vor sich, und zocken. An die Wand haben sie mit Klebeband eine Deutschlandflagge geheftet. Zum Gähnen schön, als wollte jemand rufen: Seht her, diese Sportler sind Menschen wie ihr!

Man stelle sich kurz vor, was passiert wäre, wenn die Fußballnationalspieler, sagen wir, Leon Goretzka und Jonas Hector, in ihrem Hotelzimmer in Watutinki eine Deutschlandflagge gehisst hätten. Womöglich wäre eine Debatte über nationalistische Tendenzen im WM-Kader entbrannt, jedenfalls aber eine über die Frage, wie sehr ein deutscher Fußballnationalspieler seine deutsche Nationalität zur Schau stellen darf. Oder muss.

Die beiden Handballer Musche und Semper treten keine Debatte los. Sie spielen Handball. Ihr Sport rückt – wenn überhaupt – einmal im Jahr in den Fokus einer begeisterungsfähigen Öffentlichkeit, zur EM oder zur WM. Ja, die Handballer spielen, echt wahr, jedes Jahr ein großes Turnier. Aber weil Handball die meiste Zeit des Jahres im Halbschatten gedeiht, interessiert sich das Feuilleton nicht dafür, und der Rest auch nicht.

Während Fußballer für etwas herhalten sollen, was sie nicht sind, nämlich Vorbilder des Alltags, glaubt man in den Handballern genau dies erkannt zu haben. Die brachiale Abneigung gegen die Extravaganz eines Fußballprofis wie Franck Ribéry führt geradewegs in die Sehnsucht nach Einfachheit. Dahinter steckt jedoch die von Populisten vertretene Denkweise der Abgehobenheit der Eliten. Der Reichtum der Fußballer wird mittlerweile derart verteufelt, dass die armen Würstchen vom Handball wie Heilsbringer erscheinen.

Der Deutschlandfunk präsentierte soeben fünf Gründe, warum man Handball zu lieben habe. Den fünften Grund erklärte der Autor damit, dass es beim Handball „keine verhätschelten Millionäre“ gebe, sondern „echte Kerle“. Es spricht wirklich rein gar nichts dagegen, Handball zu lieben. Handballspiele sind oft emotional, heiß umkämpft, spannend bis zum Schluss. Der Sport ist überaus ästhetisch, und er verlangt den Akteuren irre viel ab. Jede Schwäche wird sofort bestraft. Allerdings darf man diesen Sport nicht verklären.

Dass es beim Handball keine „verhätschelten Millionäre“ gibt, hat einen simplen Grund: Es gibt überhaupt keine Millionäre. Der bestbezahlte deutsche Handballer, Uwe Gensheimer, soll bei Paris St. Germain etwa 500.000 Euro im Jahr verdienen. Der bestbezahlte deutsche Fußballer, Toni Kroos, verdient bei Real Madrid etwa 400.000 Euro – pro Woche. Für viele Deutsche ist bereits eine halbe Million Euro eine unvorstellbar weit entfernte Summe. Zu bizarren Extravaganzen reicht aber auch das nicht.

So sollte man nicht ausschließen, dass sich auch diese nahbaren und überaus sympathischen Wiedes, Weinholds oder Wienceks mit einem Ribéry-haften Gehalt ein Steak mit Blattgold kommen lassen würden, wenn sie könnten. Das soll ihnen nicht unterstellt werden, aber man kann es einfach nicht wissen, weil Profihandballer schlicht andere Sorgen haben.

Carsten Lichtlein etwa, Weltmeister und zweifacher Europameister, angestellt als Torhüter beim Bundesligisten VfL Gummersbach, sprach in dieser Woche im ZDF über Geld. Kein Handballprofi habe nach der Karriere ausgesorgt, sagte Lichtlein: „Wir müssen alle noch einem Beruf nachgehen.“ Er verfüge daher über Sparverträge, Lebensversicherungen und zwei Immobilien, die er vermiete. So sorge er für das Alter vor.

Uwe Gensheimer hat im Übrigen, wie einige Handballer, parallel ein Studium absolviert. Für die Zukunft als ehemaliger Profi.

Die unterstellte Normalität der Handballer gründet auf einer oberflächlichen Auseinandersetzung mit den Menschen unter den Trikots. Kaum einer der vielen Fans weiß mehr über Uwe Gensheimer, als dass er irgendwo aus Mannheim kommt und über Handgelenke aus Gummi verfügt. Oder über Patrick Wiencek, dass er manchmal ulkig ausschaut und „Bam Bam“ genannt wird.

Die Handballer mögen als normale und ehrliche Sportler gefeiert werden. Das sind die meisten sicher auch. Aber eine Lobby für ihre wirklichen Interessen – etwa die unglaubliche Überbelastung –, die haben sie nicht. Sie werden stets nur in Abgrenzung zu Fußballern betrachtet.

(her)