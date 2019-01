Rede in der Nacht: Verletzter Strobel rührt Mitspieler mit Ansprache zu Tränen

Rede in der Nacht

Köln Wegen eines Kreuz- und Innenbandrisses ist der WM-Traum von Martin Strobel beendet. Trotzdem verabschiedete er sich mit einer bewegenden Rede von den deutschen Handballern. Die wollen jetzt für ihren verletzten Strategen zusammenstehen.

Plötzlich stand Martin Strobel mitten in der Nacht auf Krücken vor dem Teamhotel der deutschen Handballer. Auf einmal sei er da gewesen, erzählte Kreisläufer Patrick Wiencek am Dienstag. Strobel humpelte ins Hotel und stellte sich trotz seines Kreuz- und Innenbandrisses ein letztes Mal vor seine Mannschaft.

Der 32-Jährige gratulierte ihr zum Einzug ins Halbfinale der Heim-WM, dann setzte er zu einer emotionalen Rede an. „Es war eine Ansprache von ihm, die mir die Tränen in die Augen hat schießen lassen“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. „Das zeigt, was Martin für ein guter Mensch ist“, meinte Wiencek.