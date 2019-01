Stimmen zum Spiel: So feiern die deutschen Handballer den Sieg gegen Spanien

Köln Handball-Bundestrainer Christian Prokop war nach dem Sieg gegen Spanien (31:30) voll des Lobes für Tim Suton. Matthias Musche freut sich auf das Halbfinale gegen Norwegen: Das sind die Stimmen nach dem Spiel.

Am Montag saß Tim Suton als Zuschauer in der Kölner Arena. Am Mittwoch war der Handballer, der für Martin Strobel ins Nationalteam gerückt ist, gegen Spanien (31:30) einer der Besten. Euphorisch oder überglücklich wirkte Suton (22) nach dem Spiel nicht, obwohl er vier Tore erzielt hatte. Eher fokussiert auf das, was bei der Handball-WM 2019 jetzt ansteht. Trainer Christian Prokop war dennoch voll des Lobes. Gut möglich, dass Suton auch im Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr) gegen Norwegen Einsatzminuten bekommt. So kommentieren Spieler und Trainer die eigene Leistung, die Chancen und die Stärken des nächsten deutschen Gegners Norwegen.