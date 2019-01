Handball WM in Köln : Im deutschen Team ist die Stimmung wie beim EM-Sieg 2016

Köln Für Deutschland geht die Handball-WM in Köln in die heiße Phase. Nächster Gegner ist am Samstag um 20.30 Uhr Island. Wir beantworten die sieben wichtigsten Fragen zur Hauptrunde - von den Gegnern bis zum ominösen deutschen Schlachtruf.

Müde und entspannt zugleich sah Bundestrainer Christian Prokop (40) nach dem letzten Gruppenspiel der deutschen Handballer in Berlin aus. Serbien war besiegt. Prokop konnte zufrieden sein: Als Gruppenzweiter hat das Nationalteam sein Soll erfüllt und sich eine ordentliche Ausgangsposition für die Hauptrunde geschaffen. In der Kölner Arena warten eine Kulisse und drei Gegner, die es in sich haben.



1. Wie ist der Modus?

Vor rund 19.000 Zuschauern in der Kölner Arena geht es mit der Hauptrunde weiter. Die sechs besten Teams aus den Vorrundengruppen A und B spielen in Köln, die sechs anderen qualifizierten Nationalmannschaften duellieren sich in Herning, das mitten im Jütland in Dänemark liegt. In den jeweiligen Sechsergruppen stehen drei Spiele an. Denn die Ergebnisse gegen die beiden Teams aus den eigenen Gruppen werden aus der Vorrunde mitgenommen. Das heißt für Deutschland, es geht durch den Sieg gegen Brasilien (zwei Punkte) und das Remis gegen Frankreich (ein Punkt) mit 3:1 in die wichtige WM-Phase. Nur die besten beiden Teams in Köln qualifizieren sich für die Halbfinalspiele.

2. Wie stark sind die Gegner?

Deutschland, Frankreich und Brasilien haben sich in der Gruppe A durchgesetzt. Nun muss sich das DHB-Team mit Island (Samstag, 20.30 Uhr), Europameister Spanien und Kroatien messen. Die Isländer überzeugten bislang mit einer aggressiven, mannbezogenen Abwehr. In Arnor Thor Gunnarsson vom Bundesligisten Bergischer HC haben sie einen treffsicheren Top-Werfer vorne. Ihre größten Stärken sieht Trainer Prokop in der mannschaftsdienlichen Offensive, „und sie rennen 60 Minuten lang.“ Hunderte Isländer werden sich außerdem in Köln mit den deutschen Fans einen Wettkampf auf den Rängen liefern.

Spanien ist Europameister. Es spielt seine Gegner gerne müde. Langgezogene Angriffe, die bis zu zwei Minuten dauern können, sind ihre Waffe. „Wenn man sich davon depressiv machen lässt, wird es schwierig“, sagt Prokop. In der Verteidigung bestechen sie durch Antizipation – sie klauen Bälle und starten dann Tempogegenstöße. Kroatien ist die Überraschung der Vorrunde und brandgefährlich: Das Team zählte von Anfang an zum erweiterten Favoritenkreis. Nun aber haben sie sich sogar als Gruppensieger noch vor Spanien qualifiziert.

3. Wie gut sind die Chancen für Deutschland?

Gegen Island ist das deutsche Team der Favorit. Anders sieht das gegen Spanien aus: Alle Medaillen-Träume sind geplatzt, hieß es, nachdem die Spanier das deutsche Team aus der EM 2018 geworfen hatten. Kroatien hat wiederum die Spanier am Donnerstag besiegt und ist daher noch stärker einzuschätzen. Zwar ist Deutschland derzeit viel stärker als vor zwölf Monaten, die Mannschaft wird aber nahezu perfekte Auftritte und alle Kräfte benötigen, um drei Siege einzufahren. „Wir können jeden schlagen“, sagt DHB-Vizepräsident Bob Hanning selbstbewusst.

4. Welche Taktik hat Prokop?

In der Vorrunde war zu sehen, dass der Trainer auf eine starke Defensive um Patrick Wiencek baut. Vorne ist die Spielmacher-Position auf drei Köpfe verteilt: Martin Strobel, Paul Drux und Steffen Weinhold. Tor-Garant Uwe Gensheimer macht das Spiel über links. Im Tor wird Prokop rotieren – und es auch mal unbewacht lassen. Gemeint ist das Spiel mit einem siebten Feldspieler. Dabei nimmt eine Mannschaft im Angriff ihren Torhüter raus und schickt dafür einen siebten Feldakteur auf die Platte. Das hat auch Prokop in der Gruppe ausprobiert. Der Kniff soll Überzahlsituationen in der Offensive schaffen, ist aber auch gefährlich. „Wir werden die Variante in der Hauptrunde brauchen und auch einsetzen“, sagt der Bundestrainer.

5. Was passiert bei Verletzungen?

Bislang ist der deutsche 16er-Kader ohne größere Personalsorgen durch die WM gekommen. Jeder Trainer hat aber die Möglichkeit, drei Spieler aus dem erweiterten 28er-Kader nachzunominieren. Kai Häfner, einen Tag vor WM-Start aussortiert, ist für den Fall, dass Weinhold ausfällt, bereits zum Team gestoßen. Bei Frankreich gab es eine spektakuläre Nachnominierung: Welthandballer Nikola Karabatic ist überraschend nachgereist.

6. Gibt es noch WM-Tickets?

Der WM-Kracher zwischen Deutschland und Frankreich hat dem Ticketverkauf einen kräftigen Schub verpasst. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilt, ist das erste Spiel der Deutschen in Köln ausverkauft. Für das zweite am Montag (Kroatien, 20.30 Uhr) gibt es noch 800 Karten, für die Partie gegen Spanien am Mittwoch rund 2800.

7. Wie ist die Stimmung im Team?

Dieser Aspekt ist seit der verkorksten EM 2018 durchaus relevant. Der Streit zwischen Spielern und Trainer ist längst ad acta gelegt. Den „Geist 2019“ beschwören die Verantwortlichen, sprechen von einem guten Miteinander. Prokop wirkt gelöst wie nie. Die Spieler entspannen gemeinsam bei Brettspielen, beim Darts oder beim „Dschungelcamp“. Das gegenseitige Anfeuern auf der Platte ist ein weiteres Indiz für das neue Miteinander. Einige sehen Parallelen zur EM 2016, als Deutschland den Titel holte. Die „Bad Boys“ gibt es aber nicht mehr. Stattdessen pushen sie sich in Auszeiten mit dem japanischen Ruf „Ganbaru, Deutschland!“ (Auf geht’s, Deutschland!).

