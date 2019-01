ARD und ZDF teilen sich die Spiele auf: Handball total im Fernsehen

Berlin Wenn die deutschen Handballer an Donnerstag auf Titeljagd gehen, werden sie von einem Millionen-Publikum begleitet. Erstmals seit 2013 werden die Spiele wieder live im Free-TV zu sehen sein.

Jahrelang schauten die deutschen Handballfans in die Röhre, doch zur Heim-WM ist der ärgerliche Fernsehrechte-Streit gelöst. Endlich können sich Uwe Gensheimer und Co. wieder einem Millionen-Publikum präsentieren.

"Die Bühne der öffentlich-rechtlichen Sender ist für den Handball die große Chance, den Abstand zum Fußball zu verkürzen", sagte Verbands-Vizepräsident Bob Hanning dem SID vor der WM (bis 27. Januar), die am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel in Berlin gegen ein vereintes Team Korea beginnt.

Die deutschen Handballer werden bei der WM mindestens einmal zur Primetime zu sehen sein. Der Anwurf für die vierte von fünf Vorrundenpartien am 15. Januar in Berlin gegen Titelverteidiger Frankreich erfolgt um 20.30 Uhr. Sollte sich die DHB-Auswahl für die Hauptrunde in Köln qualifizieren, würde ihr erstes Spiel am 19. Januar ebenfalls um 20.30 Uhr angepfiffen. Ein mögliches deutsches Halbfinale am 25. Januar würde im Ersten übertragen, ein Finale der Handball-WM mit Deutschland liefe am 27. Januar im ZDF.