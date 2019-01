DHB-Team : Duisburger Wiencek ist Deutschlands sanfter Mann fürs Grobe

Patrick Wiencek, der Animateur. Foto: AP/Martin Meissner

Köln Auf dem Spielfeld teilt der Duisburger Patrick Wiencek knallhart aus. Abseits des Feldes ist er der wohl schüchternste deutsche Nationalspieler. Über einen Abwehrriesen aus dem Ruhrgebiet, der gerne Drachen steigen lässt.

Raufen, reißen, schubsen. Die Backen aufblasen und den Körper schnellstmöglich nach vorne schleppen. Zurückhetzen. Und wieder raufen, reißen und schubsen. So oder so ähnlich lässt sich ein normaler Arbeitstag von Handball-Nationalspieler Patrick Wiencek zusammenfassen. Das bislang härteste Duell sei das WM-Gruppenspiel gegen Frankreich gewesen. Seine Nase habe am Morgen danach ein bisschen gejuckt, sagte der deutsche Abwehrspieler und Kreisläufer, nachdem er im Spiel einen Ball aus nächster Nähe ins Gesicht bekommen und sich mit den Franzosen gut 60 Minuten lang eine Art Ringkampf geliefert hatte.

Wiencek musste nach 20 Minuten das Trikot wechseln: Es war gerissen. Nichts, was einen zwei Meter großen, 110 Kilogramm schweren Duisburger umhauen könnte. Das denkt zumindest jeder, der Wiencek (29) nur auf dem Handballfeld erlebt.

INFO Patrick Wiencek begann in Duisburg Geboren am 22. März 1989 Vereine MSV Duisburg (-2006), HSG Düsseldorf (2006-07), Bergischer HC (2007-08), Tusem Essen (2008-10), VfL Gummersbach (2010-12), THW Kiel (akt.)

Am Montag gegen Kroatien (22:21) hat er es ja wieder getan. Mit seiner Abwehrarbeit hat Wiencek – gemeinsam mit Hendrik Pekeler – einige Schwächen in der deutschen Offensive überdeckt. Fast zehn Minuten dauerte eine Phase, in der die Deutschen ohne eigenen Treffer blieben. Bei dieser Handball-WM nun baut das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) auf die Defensive, die sie wegen der THW-Spieler Andreas Wolff, Pekeler und eben Wiencek als „Kieler Mauer“ bezeichnen. Abseits des Spielfeldes schätzen ihn die Mitspieler als „liebsten Kerl, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte“, wie Pekeler sagt. Und wer diesen Riesen erlebt und lispeln hört, der bemerkt mehr noch: Patrick Wiencek verkörpert die Bodenständigkeit einer gesamten Sportart.

Der gebürtige Duisburger meidet das Rampenlicht und hat es trotzdem in die Weltspitze geschafft. Als Kind konnte er keine Minute still sitzen, hat seine Mutter mal über ihn gesagt. Da haben ihn die Eltern zum Taekwondo in Walsum geschickt. Durch seinen Onkel, der damals eine Jugendmannschaft beim MSV Duisburg trainiert hat, kam Wiencek zum Handball.

Freundlich und geduldig beantwortet er in diesen Tagen der WM 2019 Interviewfragen zu seiner Person - als Hoffnungsträger des DHB-Teams. „Wir spielen die WM zu Hause, das ist ein Privileg“, sagt er etwa. Dabei wippt er dann, die Hände meist hinter dem Rücken gefaltet, leicht vor und zurück. Die schönsten Momente seines Lebens seien die Geburtstage seiner Kinder gewesen. Der zweifache Vater hat den freien Dienstag zwischen den WM-Spielen genutzt, um Zeit mit seiner Ehefrau und den Kindern zu verbringen. Allein im Hotel, schlafe er meist – oder er spielt Darts. Die Familie war und ist ihm nach wie vor das Wichtigste.

Einige Freunde und Bekannte seien nach Köln gekommen. „Ich musste viele Tickets besorgen“, sagt Wiencek. Seit sieben Jahren allerdings spielt er für den THW Kiel und hat sich im Norden eingelebt: „Ich kann mir momentan keinen schöneren Ort als Kiel vorstellen. Dort am Wasser zu sein, das hat viel Lebensqualität.“ Kurz nach seinem Wechsel wurde er gefragt, was er am Meer am liebsten mache. Wiencek antwortete damals, er lasse gerne seinen Drachen steigen.

„Bam Bam” nennen sie ihn im Nationalteam. Wegen seines rustikalen Körpereinsatzes, an dem so mancher gegnerische Angreifer schon zerschellt ist. Und weil er an den strohblonden Jungen „Bamm Bamm Rubble“ aus der Zeichentrickreihe „Familie Feuerstein“ erinnert: ein freundlicher Charakter, der eine Keule bei sich trägt.

Das Trikot spannt am Bauch. Etwas moppelig wirkt er. Doch er braucht jedes Kilo, um defensiv und als Kreisläufer gegen physisch starke Gegner zu bestehen. Masse und Klasse schließen sich beim Handball nicht aus. Dass er ein Handballarbeiter ist, liegt in der Natur der Sache. Der Sohn eines Duisburger Maurers allerdings liebt diese „gerechte“ Arbeit: „Das Schöne ist, dass man in der Abwehr einstecken muss, aber auch austeilen kann.“ Er sagt über sich, er sei ein „ruhiger Vertreter.“

