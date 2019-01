„Niemand erwartet, dass ich unparteiisch bin!“: Dieser Mann heizt den Handball-Fans ein

Köln Kevin Gerwin (31) ist normalerweise Fernsehmoderator. Derzeit ist er die Stimme in den Hallen der Handball-WM 2019. Der Anheizer über die Stimmung in Berlin und Köln, Fan-Lieblingslieder und die Frage, wie parteiisch er sein darf.

Du hast 15 Tage Handball-WM hinter dir. Wenn Du die Stimmung in Berlin und Köln vergleichen müsstest, wo…“

Gerwin Berlin war schon geil, aber das war eben Vorrunde. Köln ist die Mutterstadt des deutschen Handballs seit 2007. Die Leute hier sind verrückt und bekloppt. Und ich als Ur-NRW’ler finde das überragend. Die Stimmung hier in Köln ist unfassbar großartig. Man kann mit den Leuten hier in alle Schlachten ziehen. Die Leute waren ein großer Faktor.

Das macht dich auch zum großen Faktor. Wobei gehen die Fans am meisten ab?

Gerwin Ich halte es einfach: Wenn du wissen willst, wie die Stimmung ist, dann frage ich sie. Wenn sie lauter sein sollen, dann sage ich es ihnen. Du musst sie mitnehmen, wenn es für die Mannschaft am wichtigsten ist. Für Torjubel brauchst du keinen Anheizer. Aber in den entscheidenden Momenten muss das Publikum zeigen, dass es hinter dem Team steht.

Und die Lieblingslieder der Handball-Fans? Gerwin Hier in Köln funktionieren Kölsche Jung und Seven Nation Army einfach immer. Die Leute kennen die Lieder, sie schreien die Namen der Nationalspieler. Das ist phänomenal.

Wie parteiisch darfst Du sein?

Gerwin Niemand erwartet, dass man als deutscher Hallensprecher bei einer WM in Deutschland komplett unparteiisch ist. Das ist in Dänemark im Übrigen auch nicht der Fall. Auch in Polen war das bei der EM 2016 kein Thema. Klar, ich versuche auch Sachen für den Gegner einzubauen, aber prinzipiell wollen die Leute hier Deutschland feiern.