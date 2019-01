Handball-WM 2019: Deutschlands nächster Gegner Spanien im Check

Köln Bei der Handball-WM trifft das Nationalteam im abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) auf Europameister Spanien. Die Formschwäche des Gegners hat viele Gründe.

Deutschland hat sich bereits für das WM-Halbfinale in der Barclaycard Arena in Hamburg (Freitag) qualifiziert. Der Europameister Spanien hingegen hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Dennoch zeigt sich das Team in aufsteigender Form. Die Spieler von der iberischen Halbinsel gewannen am Montag in Köln vor 17.209 Zuschauern mit 36:24 (19:13) gegen die Brasilianer, die zuvor Kroatien- und Frankreich bezwungen hatten.