Handball-WM 2019: Deutschland verpasst Bronze

Herning Sie hatten sich die Medaille so dringend gewünscht. Daraus wurde aber nichts. Die deutschen Handballer haben das Spiel um Bronze gegen Frankreich bei der WM verloren.

Gut 15.000 Zuschauer hatten den Weg in die Halle gefunden. Mitten im Jütland, drei Autostunden westlich von Kopenhagen gelegen, befindet sich das Handball-Mekka namens Herning, weil es aus dem ganzen Land gut zu erreichen ist und ein finanzkräftiger Investor hier vor Jahren eine imposante Arena erbauen ließ. Einige Hundert Fans aus Deutschland waren vor Ort und sahen, wie Deutschland es verpasste, Revanche an Frankreich für das Unentschieden in der Vorrunde zu nehmen.

Leichte Vorteile hatte das Team von Prokop. Außer beim Zwischenstand von 4:5, lag es stets mit ein, zwei Treffern in Front. Obwohl die Deutschen drei „Empty Goals“ kassiert hatten, nachdem Prokop auf die Taktik mit einem siebten Feldspieler in der Offensive gesetzt hatte, überzeugte seine Mannschaft insgesamt. Die 6:0-Abwehr stellte Frankreich vor Probleme. Welthandballer Nikola Karabatic spielte zwar, er versenkte aber nur einen von vier Torwürfen. Die Defensive um Patrick Wiencek arbeitete gut. Der Duisburger Abwehrhüne aber wurde zum tragischen Helden.

Wiencek war es, der für die starke Schlussphase der ersten Halbzeit mitverantwortlich war: Nach 23 Minuten (9:9) gelang dem Team des Deutschen Handballbundes (DHB) ein Drei-Tore-Lauf. Zweimal traf Wiencek, während Keeper Wolff starke Abwehraktionen hatte. Topwerfer mit vier Toren in Halbzeit eins war Gensheimer. Und mit dem 13:9 ging es in die Pause, das war kein gutes Omen.

Auf 15:15 war Frankreich bereits nach 40 Minuten dran, da stand Wiencek schon nicht mehr auf der Platte: Nach drei Zeitstrafen und der Roten Karte war die WM für ihn vorzeitig beendet. Wie bereits gegen Norwegen im Halbfinale schien die deutsche Mannschaft gedanklich in der Kabine geblieben zu sein. „Empty Goal“ geriet zum Unwort des Spiels. Das Team kassierte fünf Gegentreffer auf diese Weise - beim 16:18 also rund ein Drittel der Gegentore. Das taktische Mittel funktionierte nicht, weil vorne zu viele Fehler passierten – mal durch unüberlegte Abschlüsse, mal durch fehlende Genauigkeit im Passspiel. Wolff haderte sichtlich. Der Torwart lieferte sich ein wütendes Wortgefecht mit der Bank, ließ nach Gegentreffern den Kopf hängen. Prokop wechselte viel. Jannik Kohlbacher ging an den Kreis und traf auch gleich dreimal. Der Vorteil lag dennoch bei den Franzosen. Ins Tor kam Silvio Heinevetter, ab da wurde es heiß. 23:24, 24:24, 24: 25 – kurz vor Schluss hatte der Magdeburger Matthias Musche die Nerven und traf per Siebenmeter zum 25:25. Eine halbe Minute vor Ende dann entschied es ich. Heinevetter parierte überragend, doch Musche verpatzte vorne ein Passspiel auf Pekeler. Frankreich hingegen traf zum 26:25 – es war Karabatics zweiter Treffer des Spiels. Mit zwei Niederlagen verabschiedet sich das deutsche Team von der WM.